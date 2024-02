Im Sachverständigenrat der deutschen Bundesregierung gibt es Unstimmigkeiten über den Verbleib der Erlanger Professorin Veronika Grimm im Gremium der Wirtschaftsweisen. Mitglieder des Rates legen der Wissenschaftlerin nahe, auf ein Aufsichtsratsmandat bei Siemens Energy zu verzichten oder das Gremium zu verlassen. «Die Mehrheit im Sachverständigenrat Wirtschaft sieht die Nominierung von Veronika Grimm in den Aufsichtsrat von Siemens Energy als Auszeichnung. Gleichwohl stellt diese Nominierung den Sachverständigenrat vor eine Herausforderung», heisst es in einer Stellungnahme von vier Mitgliedern des Rates am Mittwoch. Zuvor hatte das «Handelsblatt» berichtet.

21.02.2024 12:51