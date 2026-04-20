Nach dem Fund von vergifteter Babynahrung spricht der Hersteller Hipp nun selbst von einer Erpressung und gibt Details bekannt. «Hipp ist Opfer einer Erpressung», teilte das Unternehmen im oberbayerischen Pfaffenhofen an der Ilm mit. «Der Erpresser hat uns eine Nachricht an ein unpersonalisiertes Sammelpostfach geschickt, welches im Rahmen unserer Standardprozesse in grösseren zeitlichen Abständen gesichtet wird.» Zuvor hatte die Polizei erklärt, wegen versuchter Erpressung zu ermitteln.