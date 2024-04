Insgesamt 3,4 Billionen US-Dollar wollten die Unternehmen in den kommenden drei Jahren in den Aufbau neuer Produktionskapazitäten nahe der Heimat investieren, heisst es in der Studie weiter. Mehr als die Hälfte davon (zwei Billionen US-Dollar) entfalle auf Europa, 673 Milliarden Dollar allein auf Deutschland. Für die Untersuchung hatte Capgemini im Februar 1300 Führungskräfte aus Grossunternehmen in Europa und den USA befragt.