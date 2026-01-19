Aufgrund der nachträglich erfolgten Absenkung der US-Zölle auf Schweizer Exporte erwarten laut Baader Helvea die meisten Unternehmen keine wesentliche Beeinträchtigung ihres Geschäftsausblicks. Vielmehr bestätigten sie ihre mittelfristigen Ziele für ihr Ertragswachstum und die Rentabilität. Die Überzeugung, weiter profitabel wachsen zu können, spiegelte sich zudem im Bekenntnis zu einer attraktiven Ausschüttungsquote und einer progressiven Dividendenpolitik wider.