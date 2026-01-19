Das dreitätige Konferenzprogramm setzte einen Fokus auf Trading-Themen, wie Baader Helvea am Montag mitteilte. Am zweiten Konferenztag fand das Trading Forum statt, dessen Vortragsthemen unter anderem den Wertpapierhandel mit Fokus auf Schweizer Aktien beleuchteten, sowie den ETF-Handel und Digitale Assets.
Insgesamt sehen sich die Unternehmen gut positioniert für profitables Wachstum, so ein Fazit der Konferenz. Trotz weiter bestehender makroökonomischer Herausforderungen blieben die meisten präsentierenden Manager zuversichtlich für die künftige Gewinnentwicklung.
Viele Unternehmen betonten dabei ihre gestiegene Resilienz gegenüber Nachfrage- und Wechselkursschwankungen. Neben einer breiten Diversifikation im Hinblick auf Produkte, Kundengruppen und Regionen helfe ihnen eine starke Position in strukturell wachsenden Märkten. Ausserdem verwiesen sie auf die in den letzten Jahren ergriffenen Massnahmen zur Verbesserung der Effizienz und den zunehmenden Ausbau lokaler Produktionsstandorte.
Aufgrund der nachträglich erfolgten Absenkung der US-Zölle auf Schweizer Exporte erwarten laut Baader Helvea die meisten Unternehmen keine wesentliche Beeinträchtigung ihres Geschäftsausblicks. Vielmehr bestätigten sie ihre mittelfristigen Ziele für ihr Ertragswachstum und die Rentabilität. Die Überzeugung, weiter profitabel wachsen zu können, spiegelte sich zudem im Bekenntnis zu einer attraktiven Ausschüttungsquote und einer progressiven Dividendenpolitik wider.
cf/mk
(AWP)