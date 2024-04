Die Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) plant wegen florierenden Geschäfts in diesem Jahr über tausend Neueinstellungen in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Osteuropa. Das teilte die deutsche BCG-Gesellschaft am Montag in München mit. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen seinen weltweiten Umsatz demnach weltweit um fünf Prozent auf 12,3 Milliarden Dollar gesteigert.