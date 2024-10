Der Zuwachs basiert auf einer besseren Stimmung in den Industriebetrieben. Die Stimmung im Bereich Dienstleistungen hat sich hingegen leicht eingetrübt. Der Indikator bleibt allerdings unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Im September war er erstmals seit Februar unter die Wachstumsgrenze gefallen, was auf einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivitäten in dem gemeinsamen Währungsraum hindeutet.