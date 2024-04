In den beiden grössten Volkswirtschaften des Euroraums, Deutschland und Frankreich, fiel die Entwicklung ähnlich aus. In Deutschland besserte sich die Industriestimmung etwas, allerdings liegt sie deutlich unter dem Niveau in Frankreich und der gesamten Eurozone. Dies liegt vor allem daran, dass die deutsche Industrie aufgrund ihrer Struktur besonders unter den immer noch erhöhten Energie- und Rohstoffpreisen leidet.