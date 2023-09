In der Industrie trübte sich die Stimmung zwar leicht ein, im Dienstleistungssektor stieg sie dafür aber an. In der grössten Euro-Volkswirtschaft Deutschland verbesserten sich die Indikatoren etwas, in der zweitgrössten Volkswirtschaft Frankreich gaben die Kennzahlen hingegen nach. In beiden Ländern liegen die Werte klar unter der Wachstumsgrenze von 50 Punkten, sie signalisieren also wirtschaftliche Schrumpfung.