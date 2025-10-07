Die Würth-Gruppe gilt als Weltmarktführer im Bereich der Befestigungs- und Montagetechnik. Das Sortiment umfasst mehr als eine Million Produkte - unter anderem für Handwerks- und Industriebetriebe. Für den Konzern arbeiteten zuletzt mehr als 88'500 Menschen. In der Schweiz sind laut Website rund 1560 Mitarbeitende für Würth tätig.