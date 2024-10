Martullo hegt für den Bereich sogar grosse Ausbaupläne: «Wir wollen die Marke in dieser Hinsicht verjüngen, so dass auch 20-Jährige es cool finden Künzli-Sportschuhe zu tragen.» Zudem will er, falls nötig, auch längere Zeit die Firma an der Spitze anführen: «Es muss sich erst zeigen, ob ich die Geschäftsführung weitergeben werde oder nicht.»