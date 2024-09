Investor Herzberg hofft auf Wachstum in Deutschland

«Nachdem The Body Shop in Grossbritannien einen neuen Besitzer hat, konnten wir nun einen langfristigen Franchise-Vertrag abschliessen», sagte Investor Herzberg dem Magazin. «Vieles spricht dafür, dass The Body Shop in Deutschland wieder wachsen wird.» Mittelfristig könne er sich vorstellen, neue Filialen zu eröffnen, gegebenenfalls sogar in weitere Länder zu expandieren. Bevor Herzberg sich selbstständig machte, war er unter anderem Manager bei Christ, Karstadt und GE Healthcare.