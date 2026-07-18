Die Stadt Winterthur hat ab Freitagmittag das Entfachen sämtlicher Feuer auf Stadtgebiet verboten - auch auf markierten Feuerstellen und auf privaten Holzkohlegrills. Die heftigen Gewitterregen, die in der Nacht auf Freitag für rund einen Drittel der Regenmengen gesorgt hatten, die normalerweise im gesamten Juli verzeichnet werden, reichten nicht für eine Entwarnung aus, teilte der Stadtrat mit.