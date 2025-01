«Ich habe noch nie ein Anliegen erlebt, für das sich so viele Menschen in ihrer Freizeit einsetzen», liess sich der Solothurner Mitte-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt zitieren. Er ist Mitglied des Initiativkomitees. Dass in nur 14 Tagen 183'661 Unterschriften gesammelt worden seien, sei eine Sensation.