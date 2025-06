Der Konsum gefälschter und geschmuggelter Zigaretten ist nach Angaben des Marlboro-Herstellers Philip Morris International 2024 in Deutschland leicht gestiegen. Im vergangenen Jahr wurden schätzungsweise 1,7 Milliarden Zigaretten auf dem Schwarzmarkt verkauft, wie aus einer von dem Unternehmen in Auftrag gegebenen Untersuchung des Beratungsunternehmens KPMG hervorgeht. Das sei ein Anteil von 2,2 Prozent am gesamten Zigarettenkonsum. 2023 waren es 1,6 Milliarden illegal verkaufte Zigaretten, 2020 noch knapp 3,7 Milliarden.