Die Übernahme der Kontrolle war aber nicht so einfach, wie aus dem Bericht der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) hervorgeht. Der bewusstlose Pilot habe seine Hände und Füsse noch immer an den Steuersystemen gehabt, was mehrmals zu einer unerwünschten Querlage geführt und eine zunächst zu niedrigen Anflughöhe zur Folge gehabt habe.