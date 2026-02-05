Das Weltwirtschaftsforum (WEF) habe in einer Mitteilung betont, die Entscheidung für die Untersuchung unterstreiche «das Engagement für Transparenz und den Erhalt der Integrität», schrieb die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag. Zugleich unterstütze und kooperiere Brende bei der Untersuchung und werde seine Aufgaben als Präsident und CEO weiterhin wahrnehmen.