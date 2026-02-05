Das Weltwirtschaftsforum (WEF) betonte auf Anfrage von Keystone-SDA, die Entscheidung für die Untersuchung unterstreiche «das Bekenntnis des Forums zu Transparenz und zur Wahrung seiner Integrität». Zugleich kooperiere Brende bei der Überprüfung und unterstütze sie, da er sie selbst beantragt habe; er werde seine Aufgaben als Präsident und CEO weiterhin wahrnehmen. «Unser Ziel ist es, diese Angelegenheit umsichtig und effizient zu behandeln», schrieb das WEF.