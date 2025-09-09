Gericht sieht weiterhin dringenden Tatverdacht

«Das Gericht geht weiterhin von dringendem Tatverdacht aus, ebenso vom Vorliegen des Haftgrundes der Tatbegehungsgefahr und auch der Verhältnismässigkeit der Haft; die für die Untersuchungshaft relevanten Umstände haben sich nicht geändert», teilte das Landesgericht mit. Die Untersuchungshaft wurde laut Gerichtsangaben bis zum 10. November verlängert.