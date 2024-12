Über 500 Seiten

Persönliche Vorwürfe will die PUK an keine einzelne Person richten. Sehr viele Stellen trügen einen Teil der Verantwortung, sagte Ständerätin Isabelle Chassot (Mitte/FR), die Präsidentin der PUK, bei der Präsentation des Untersuchungsberichts am Freitag in Bern. Rücktrittsforderungen seien daher nicht angezeigt.