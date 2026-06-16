Zuvor hatte es geheissen, eine weitere Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran solle nach iranischen Angaben direkt nach Unterzeichnung des verhandelten Rahmenabkommens am Freitag in der Schweiz beginnen. Diese weiteren Gespräche sollten innerhalb von 60 Tagen abgeschlossen werden. Das sagte Aussenminister Abbas Araghtschi nach Angaben der Agentur Tasnim in Teheran.
Ein Ende des Krieges schliesse ein Ende der israelischen Besetzung von Gebieten im Libanon mit ein, sagte Araghtschi demnach weiter. Jegliche neue israelische Angriffe auf den Libanon und weitere Besetzung der Gebiete betrachte der Iran als Verstoss gegen die getroffene Vereinbarung.
Die USA und der Iran haben das Rahmenabkommen nach US-Angaben bereits digital unterzeichnet.
(AWP)