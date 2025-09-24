Ein Grund dafür vermutet die Expertin darin, dass sich im vergangen Jahr viele der Unwetter nachts ereigneten und Menschen in ihren Häusern überrascht haben. So etwa der grosse Murgang in Fontana TI Ende Juni 2024. Ausserdem seien Murgänge sehr schnell ablaufende Prozesse: «Auch wenn man die Gefahr noch realisiert hätte, wäre es vielleicht schon zu spät gewesen», so die Expertin.