Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) hat in den ersten neun Monaten wegen zunehmender Unwetter- und Kfz-Schäden einen Gewinneinbruch erlitten. Der Konzernüberschuss zwischen Januar und September fiel um rund 44 Prozent auf 101,1 Millionen Euro, wie das SDax -Unternehmen am Freitag in Kornwestheim mitteilte. Bereits Ende Oktober hatte der Vorstand wegen der überraschend hoch ausgefallenen Belastungen durch Unwetterschäden und höherer Aufwendungen in der Kraftfahrtversicherung seine Jahresziele kassiert.

24.11.2023 08:24