Nicht nur in Deutschland ist es zu Weihnachten nass und stürmisch - auch an der Ostküste Australiens halten Unwetter die Menschen in Atem. In der Metropole Sydney habe heftiger Regen Sturzfluten verursacht, berichteten australische Medien am Sonntag. Strassen und Gebäude seien überschwemmt worden, mehrere Menschen hätten aus ihren Autos gerettet werden müssen. Auch der Flughafen der Stadt sei betroffen, hiess es. Zahlreiche Flüge seien nach Melbourne oder Canberra umgeleitet worden.

25.12.2023 15:13