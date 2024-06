Längere Staus wegen gesperrter A13

Die Arbeiten an der unterspülten Autobahn A13 bei Lostallo GR schreiten weiter voran. Das Bundesamt für Strassen (Astra) rechnet wegen des baldigen Ferienverkehrs mit längeren Staus auf den Alternativrouten über die A2 am Gotthard, die Simplon-Route und dem Grossen St. Bernhard, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess. Bereits am Mittwoch wurden am Gotthard 18 Prozent mehr Fahrzeuge gezählt als vor einem Jahr.