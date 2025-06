Am teuersten waren jedoch die Zerstörungen durch Hagel. In den letzten zehn Jahren seien die gemeldeten Hagelschäden um 366 Prozent angestiegen, die Schadenhöhe sogar um 490 Prozent. Mit einem Gesamtanteil von über 51 Prozent an allen zwischen 2015 und 2024 durch Helvetia abgegoltenen Schadenleistungen habe sich Hagel zum primären Kostentreiber im Bereich Naturschäden in der Schweiz entwickelt, so die Versicherungsgruppe weiter.