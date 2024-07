Starkregen und Hagelstürme haben erneut Schäden in vielen Regionen Österreichs angerichtet. Wie der Wetterdienst UBIMET am Samstag mitteilte, wurden in dem Alpenland am Vortag 190.000 Blitzentladungen gemessen - der höchste Wert in diesem Jahr. In Vorarlberg waren die Niederschläge im Rheintal nahe des Bodensees so heftig, dass Bäume knickten, Dächer abgedeckt wurden und viele Strassen wegen verstopfter Abflüsse unter Wasser standen.