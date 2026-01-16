Ausserdem dürfte Trump für zusätzliche Kundgebungen in der ganzen Schweiz sorgen. Diese Demonstrationen würden viel Zusatzaufwand bedeuten, betonte der Kommandant der Bündner Kantonspolizei. Im Einsatz stehen alle Kantonspolizeien der Schweiz sowie der grösseren Städte und des Fürstentums Liechtenstein. Die Armee unterstützt die Polizei mit bis zu 5000 Angehörigen.