Analysten gehen bisher von knapp 88 Milliarden Dollar aus. Zudem traut sich der Logistiker damit erstmals seit einem Jahr eine Jahresumsatzprognose zu. Das dürfte ein Zeichen für eine wieder bessere Berechenbarkeit der Nachfrage sein, nachdem die chaotische US-Handels- und -Zollpolitik 2025 immer wieder für Turbulenzen in der Branche gesorgt hatte.