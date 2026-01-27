Für 2026 prognostiziert der US-Logistikkonzern einen Umsatz von 89,7 Milliarden Dollar (76 Mrd Euro), wie er am Dienstag in Atlanta mitteilte. Analysten gehen bisher von knapp 88 Milliarden Dollar aus. Damit traut sich der Logistiker erstmals seit einem Jahr wieder eine Jahresumsatzprognose zu. Dies dürfte auch ein Zeichen für eine wieder bessere Berechenbarkeit der Nachfrage sein, nachdem die chaotische US-Handels- und -Zollpolitik im vergangenen Jahr immer wieder für Turbulenzen in der Branche gesorgt hatte.