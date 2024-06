Weil die A13 durchs Misox GR, die alternative Nord-Süd-Verbindung zur Gotthard-Route, beim Unwetter vom Freitag stark beschädigt wurde und zu ist, rechnet der Kanton Uri in der bevorstehenden Ferienreisezeit mit erhöhtem Verkehrsaufkommen am Gotthard. Er strebt interkantonale Lösungsansätze an, um den Stau zu verringern und den Verkehrsfluss zu erhöhen.