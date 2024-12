An der Börse wurden die Neuigkeiten anfänglich mit Kursverlusten quittiert: Obwohl die Geschäftszahlen in etwa so ausfielen wie von Analysten erwartet, verlor die Tui-Aktie am Vormittag zeitweise achteinhalb Prozent auf rund 7,74 Euro. Erst kurz nach Mittag drehte ihr Kurs ins Plus. Zuletzt gehörte das Papier mit einem Kursgewinn von rund einem Prozent auf rund 8,54 Euro zu den stärkeren Titeln im MDax , dem Index der mittelgrossen Werte.