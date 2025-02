Die Kundenausleihungen betrugen per Ende 2024 3,2 Milliarden Franken, was einem Plus von 5,2 Prozent entspricht. Die Kundengelder stiegen um 13,0 Prozent auf 2,3 Milliarden Franken. Die UKB konnte ihre Bilanzsumme um 8,0 Prozent auf 3,8 Milliarden Franken erhöhen.