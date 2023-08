Bei der Urner Kantonalbank kommt es zu einem Wechsel in der Geschäftsleitung: So wird Hanspeter Furger, Leiter der Geschäfteinheit Services, per Ende Januar 2024 vorzeitig in Pension gehen, wie das Institut am Mittwoch mitteilte. Als interne Nachfolgerin wird Monika Haecki per Anfang 2024 in die Geschäftsleitung eintreten und auch die Leitung der Einheit Services übernehmen.

30.08.2023 08:46