Der Geschäftserfolg, als Mass der operativen Leistung, stieg in den Monaten Januar bis Juni um 21,9 Prozent auf 11,8 Millionen Franken, wie die Urner Kantonalbank am Mittwoch mitteilte. Unter dem Strich blieb auch ein um 22,4 Prozent höherer Halbjahresgewinn von 11,6 Millionen Franken. Das Plus sei hauptsächlich auf das deutlich gestiegene Zinsniveau auf den Geld- und Kapitalmärkten zurückzuführen.