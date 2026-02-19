Im Communiqué vom Donnerstag zeigte sich die UKB aber dennoch zufrieden. Konkret ist von einem «starken Wachstum in einem anspruchsvollen Umfeld» sowie dem drittbesten Ergebnis der Geschichte die Rede. Und auch die Ausschüttung an den Kanton wird bei 10,0 Millionen Franken belassen, nachdem 2024 zum ersten Mal überhaupt die Überweisung an die Staatskasse ein Millionenbetrag in zweistelliger Höhe war.