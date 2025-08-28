Der Geschäftserfolg, als Mass der operativen Leistung, sank in den Monaten Januar bis Juni um 7,4 Prozent auf 10,3 Millionen Franken, wie die Urner Kantonalbank am Donnerstag mitteilte. Unter dem Strich blieb ein um 6,6 Prozent tieferer Halbjahresgewinn von ebenfalls 10,3 Millionen.