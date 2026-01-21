Er werde bis zu seinem Austritt aktiv an der Überarbeitung der Strategie mitwirken, teilte die Bank am Mittwoch in einem Communiqué mit. Die Urner KB will bis Ende Jahr im Rahmen der periodischen Überprüfung die Strategie 2030 erarbeiten.
Eichenberger geht nach über sieben Jahren in der Geschäftsleitung in Ruhestand. «Es ist sichergestellt, dass seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger optimal eingeführt wird», hiess es. Die Suche sei eingeleitet.
«Die UKB war auch 2025 in einem herausfordernden Umfeld erfolgreich unterwegs und wird ihren Geschäftsabschluss 2025 im Februar bekannt geben», schrieb die Bank.
jb/rw
(AWP)