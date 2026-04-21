Definitiv gestoppt ist das Projekt auf der Halbinsel am Urnersee nicht. So plant der Regierungsrat mit Bundesrat Albert Rösti eine Begehung vor Ort, um Fragen zu klären. Die Fraktion SP/Grüne wollte deswegen wissen, wie der Regierungsrat diese «umfassenden Anstrengungen» für ein «mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht bewilligungsfähiges Projekt» rechtfertige, für das es zudem keinen «nachgewiesenen Volkswillen» gebe.