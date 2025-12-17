Gericht: Kunden müssen sich auf Vertrag verlassen können

Die Richter werteten die Mail als irreführend. Denn Amazon spiegelte den Kunden laut Urteil vor, zu einer einseitigen Vertragsänderung berechtigt zu sein. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass weder die Amazon-Nutzungsbedingungen noch das Gesetz eine solche einseitige Änderung erlauben. Bei Vertragsabschluss hätten sich die Kunden auf ein werbefreies Angebot eingestellt, heisst es in der Gerichtsmitteilung. Und weil Amazon ein werbefreies Programm zum «Vertragsgegenstand» gemacht habe, müsse sich das Unternehmen daran festhalten lassen.