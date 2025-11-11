Entscheidend dafür ist einerseits, dass das Gericht zum Schluss kam, dass die Liedtexte, mit denen ChatGPT unstrittig trainiert worden war, im System gespeichert wurden - der Fachbegriff ist hier memorisiert. OpenAI hatte hier vergeblich argumentiert, dass das System lediglich lerne, aber nicht abspeichere. Das Gericht befand es nämlich für unrealistisch, dass auf diese Weise die Texte klar wiedererkennbar ausgegeben würde. Zudem kam das Gericht auch zum Schluss, dass OpenAI auch für die Ausgabe der Texte verantwortlich ist - und nicht wie vom Konzern argumentiert, die Nutzer.