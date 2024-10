In Uruguay hat die Präsidentenwahl begonnen. Yamandú Orsi vom linken Bündnis Frente Amplio liegt laut den jüngsten Umfragen deutlich vor Álvaro Delgado von der konservativen Regierungspartei Partido Nacional. Allerdings dürfte er im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit verfehlen. Die beiden stärksten der insgesamt elf Bewerber gehen am 24. November in die Stichwahl.