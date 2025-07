Dass der Lebensmittel-Grosshändler US Foods Kreisen zufolge seinen Konkurrenten Performance Food schlucken will, sorgte für eine Fortsetzung des Rekordlaufs dieser Aktie. Sie legte zuletzt um 5,0 Prozent auf 95 Dollar zu. Die ebenfalls gut gelaufenen Titel von US Foods hatten zum Handelsauftakt ihr Rekordhoch vom Vortag übersprungen, legten zuletzt aber nur noch um 0,4 Prozent zu.