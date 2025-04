Zollunsicherheiten blieben am Markt das Hauptthema. Die US-Regierung teilte am Donnerstag mit, dass der Zoll auf chinesische Einfuhren nun bei 145 Prozent liegt. Am Vorabend hatte US-Präsident Donald Trump den Zollsatz auf 125 Prozent erhöht. Hinzu komme eine 20-prozentige Abgabe, die bereits Anfang des Jahres wegen Chinas Rolle im Fentanyl-Handel eingeführt worden sei, hiess es in einem Memo des Weissen Hauses.