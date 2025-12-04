Soll Bradley nur als Sündenbock herhalten?

Der unter anderem wegen dieser Affäre in Bedrängnis geratene Verteidigungsminister Hegseth hatte jüngst eine direkte Verantwortung für den umstrittenen zweiten Angriff bestritten. Er habe den ersten Angriff auf das Boot in der Karibik Anfang September live verfolgt, sei dann aber zu einem anderen Termin gegangen, sagte er und ergänzte: «Ich habe persönlich keine Überlebenden gesehen». Er habe erst ein paar Stunden später erfahren, dass der zuständige Kommandant, Admiral Bradley, die Entscheidung getroffen hatte, «zu der er voll und ganz befugt war». Politische Beobachter befürchten, dass Bradley in der Affäre als Sündenbock herhalten könnte./ngu/DP/mis