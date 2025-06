Am Samstag teilte das Auswärtige Amt über die Plattform X mit, dass mit einem weiteren Sonderflug 123 Deutsche aus der Region ausreisen konnten. Das Aussenministerium hatte zuvor bereits zwei Charterflüge mit 345 Menschen an Bord über Amman nach Deutschland organisiert. In der Nacht zum Samstag landeten auch zwei Maschinen der Bundeswehr mit 64 deutschen Israel-Rückkehrern am Flughafen Köln/Bonn in Nordrhein-Westfalen. Die Luftwaffe hat damit erstmals seit Beginn des Krieges zwischen Israel und dem Iran vor rund einer Woche deutsche Staatsbürger direkt aus Israel ausgeflogen.