Nur wenig später führten Irans Revolutionsgarden - die Elitestreitmacht der Islamischen Republik - nach Angaben iranischer Medien eine Drohnenattacke auf das Hauptquartier der US-Marine für den Nahen Osten in Bahrain aus. Zudem sei ein Stützpunkt in Jordanien angegriffen worden, hiess es. Die jordanischen Streitkräfte teilten am Morgen mit, in al-Asrak - dort befindet sich ein US-Stützpunkt - fünf iranische Raketen abgefangen zu haben. Am frühen Morgen schrillten auch in Bahrain abermals die Sirenen.