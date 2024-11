DELHI (awp international) - New Yorker Staatsanwälte haben den indischen Geschäftsmann und Milliardär Gautam Adani im Zusammenhang mit dem Vorwurf von Bestechungs-Zahlungen in Indien angeklagt. Adani und andere Angeklagte hätten zwischen 2020 und 2024 mehr als 250 Millionen Dollar (236 Millionen Euro) Schmiergeld zahlen wollen, teilten die Ermittler mit. US-Investoren, bei denen Adanis Unternehmen Kapital einsammelten, hätten nichts davon gewusst und seien damit betrogen worden, argumentiert die New Yorker Staatsanwaltschaft. Die Adani-Gruppe wies die Anschuldigungen zurück.