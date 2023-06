Eine Reihe von Konjunkturdaten drückte unter dem Strich auf die Rendite der als besonders sicher geltenden, festverzinslichen Wertpapiere. So hatte die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe entgegen dem erwarteten Rückgang stagniert. Zuletzt gab es Hinweise auf eine tendenzielle Abkühlung am Arbeitsmarkt, was der US-Notenbank Fed den Kampf gegen die hohe Inflation erleichtern würde. Sie hatte am Mittwoch zwar wie erwartet eine Zinspause eingelegt, für das laufende Jahr aber weitere Erhöhungen signalisiert.