US-Staatsanleihen haben am Montag im Handelsverlauf ihre frühen Kursgewinne ausgebaut. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,55 Prozent auf 108,98 Punkte, was die Rendite für zehnjährige Staatspapiere im Gegenzug auf 4,39 Prozent drückte. An den US-Aktienbörsen kamen die Kurse derweil nur wenig von der Stelle.

27.11.2023 21:13