Die US-Notenbank Fed berücksichtigt für ihre Zinsentscheidung die Inflations- und Wirtschaftsentwicklung stark und ebenfalls die Lage auf dem Arbeitsmarkt stark. Am Mittwoch hatte sie den Leitzins erneut unverändert auf seinem hohen Niveau belassen. In den vergangenen Monaten hatte sich die Teuerung tendenziell abgeschwächt, weshalb für dieses Jahr Zinssenkungen erwartet werden. Ökonomen glauben trotz der Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell, dass Zinssenkungen bereits im März unwahrscheinlich seien, dass es sich insgesamt nur noch um die Frage handelt, wann die Fed 2024 die Zinsen senkt und nicht mehr, ob sie es tun wird. Eine gewisse Abschwächung des Arbeitsmarktes spricht insgesamt eher für Zinssenkungen, da so der Preisdruck nachlassen dürfte./ck/he